◇インターリーグドジャース12―2アストロズ（2026年5月6日ヒューストン）ドジャースは6日（日本時間7日）のアストロズ戦で打線が14安打で12得点を奪い大勝した。一方のアストロズは大差がつく中、9回に捕手で先発出場していたシーザー・サラサール捕手（30）をマウンドに送った。サラサールは先頭のパヘスに左越えソロを浴びたが、その後の3人を凡退に打ち取った。わずか10球で1回1安打1失点だった。注目すべきは球速