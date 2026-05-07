アーティスティックスイミング（AS）のレジェンド・小谷実可子（59）が3月、2年連続でオーストラリアの大会「Westralasian Cup 2026」にエキシビション出演した。今回は昨年のソロから一転、チームとミックスデュエットでの演技に挑戦。トリオという新たな種目で会場を沸かせた遠征の裏側、そして今年8月に還暦を迎える心境と2026年の活動計画について語ってもらった。【写真】一糸乱れぬパフォーマンスを披露した小谷実可子ら─