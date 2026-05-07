5人組グループ・嵐の相葉雅紀とタレントのヒロミが出演するテレビ朝日系『相葉ヒロミのお困りですカー？』7日放送回は午後7時から「琵琶湖に浮かぶ沖島でお困りごと解決 2時間スペシャル」を届ける。相葉とヒロミが初めて関東を飛び出し、滋賀・琵琶湖に浮かぶ沖島へと向かう。【写真】レストラン列車を復活させたヒロミ＆相葉雅紀日本で唯一の湖にある有人島に到着し、「のどかだなぁ」「タイムスリップしたみたいで味があり