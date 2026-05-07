お散歩を楽しむおばあちゃん犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「自然に笑顔になりました」「ほっこりします…」「お母さんの優しさに感動した」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：目が悪くなってきたおばあちゃん犬→それでもお外を歩きたくて…あまりにも尊い『お散歩を楽しむ光景』】 穏やかな朝散歩の日常風景 YouTubeチャンネル「しば