推しのチャームポイントは「ギザ歯」――。学生たちの甘酸っぱい青春をチャーミングに描いた漫画『君の「ギザ歯」が見てみたい。』第4話がXで2000以上のいいねを集めている。 【漫画】『君の「ギザ歯」が見てみたい。』を読む 作者は本作と『なつめとなつめ more Perfume』を並行連載する空翔俊介（@syunsuke1009）。「絵は絶対に妥協しない」と語る彼に、キャラクターへの愛と制作のこだわりを