6日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグでバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマン(PSG)が対戦し、1-1で引き分けた。ファイナル進出をかけた大一番は、PSGの鮮やかな先制弾で幕を開けた。3分、フビチャ・クヴァラツヘリアが左サイドからバイエルン守備陣の背後に抜け出し、敵陣深くまで侵入してからゴール前にグラウンダーのパスを供給。これをファーサイドにいたウスマン・デンベレが左足インサイドでゴ