投手としてのパフォーマンスが際立っている分、打者としての不振は気がかりだ(C)Getty Images選手間の信頼関係は揺るぎない。現地時間5月5日、ドジャースの大谷翔平は、今季3度目となる投手専念で敵地アストロズ戦に先発登板し、7回4安打2失点、8奪三振とハイクオリティ・スタート（7回以上、自責2以下）を達成。チームは1-2で敗れ、今季2敗目（2勝）を喫した。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンを