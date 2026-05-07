「返信は明日でいいから」とやさしさくメールしたつもりでも、深夜や休日の通知ひとつで、部下の休息は簡単に途切れてしまいます。上司の都合で部下のオフを奪わないために、いま見直すべき習慣とは何でしょうか。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき