今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが６日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）でフリー転身後、他局番組初出演を果たした。この日の特集は「差がつく！シミ、くすみを防ぐ紫外線対策」。岩田アナは「今日、（日テレ以外の）他局一発目で」と話し、自身の日焼け対策について聞かれると「私は焼けると赤くなって、やけどみたいになって、シミになったりするので…」