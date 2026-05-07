◆米大リーグアストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、６試合、２６打席ぶりの安打を放った。ドジャースは、先発のグラスノーが１回１９球で腰痛のため緊急降板となるアクシデントに見舞われた。それでも同点の３回に登板翌日ながらスタメン出場した大谷が右翼へ二塁