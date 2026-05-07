6日夜、愛知県刈谷市の質店に男2人が押し入り、貴金属などを奪って逃走しました。警察が強盗事件として行方を追っています。 【写真を見る】男2人が「質店」に押し入り貴金属など奪い車で逃走…“無言のまま”金属製の棒状のものでショーケース破壊黒色マスク・黒色の服を着用男性店長（49）にけがなし愛知・刈谷市 警察によりますと、6日午後7時半過ぎ、刈谷市新栄町の質店に男2人が押し入りました。 2人