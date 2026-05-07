7人組グループ・なにわ男子の最新ライブ映像作品『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』が、7日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』で、映像3部門同時1位を獲得しました。■King & PrinceやSixTONESらに続く記録達成初週の売り上げは、DVDが5.0万枚、Blu-ray Discが10.4万枚で、『週間DVDランキング』、『週間BDランキング』ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキン