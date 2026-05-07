歌手キム・ジョンミンと誠信(ソンシン)女子大学のソ・ギョンドク教授が、独島(ドクト=竹島)をテーマにした多言語映像を公開した。2人は「独島の岩、知るべき歴史」と題した映像を制作し、韓国語と英語で公開した。この映像は慶北文化財団コンテンツ振興院と共同で制作された。【写真】独島（竹島）訪問で炎上した美人女優今回の映像は4分30秒構成で、独島が数百の岩から成る島であり、島全体が天然記念物第336号に指定された生態空