読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、恋多き友人の衝撃の体験談です。まるで映画のようなロマンチックな出会いから一転してしまった、恐ろしい恋愛トラブルに、背筋が凍ります……！恋多き友人が見つけた“運命の人”ある日、恋多き友人から「運命の人に出会ったかもしれない！」と興奮気味の連絡がありました。普段は恋愛話に勢いのある彼女でしたが、その日はどこか本気モード。私は驚きながらも、じっくり