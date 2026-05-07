ニューヨーク証券取引所のモニターに表示された「ウォルト・ディズニー」のロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーが6日発表した2026年1〜3月期決算は、主力の動画配信事業とテーマパーク事業が好調で、売上高が前年同期比7％増の251億6800万ドル（約3兆9千億円）だった。純利益は31％減の22億4700万ドルだった。エンターテインメント事業の売上高は10％増だった。「ディズニープラス