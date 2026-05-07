自慢のポーカーフェイスが、時間が経つごとに崩れていく。それでも、どんな表情でも絵になるのが、“プレミア顔面美女”たるゆえんなのかもしれない。【映像】元ミスコン美女、可愛すぎる“全力ぷく顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの最終盤、廣井佑果子が大勝負の中で見せた愛らしいリアクションに注目