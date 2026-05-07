プロ野球パ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。3位と好調の西武は2回に打線が爆発。ソフトバンク先発の大関友久投手から、渡部聖弥選手のグランドスラムなどで9安打8得点。投げては郄橋光成投手が6回無失点で今季4勝目を挙げ、チームは9連戦5勝4敗と勝ち越しを決めました。首位オリックスは、野口智哉選手のスタメン起用に応える2点タイムリーで2回に先制。先発・田嶋大樹投手が6回無失点と試合を作ると、7回には若