中国国産の1台目のトラクターを製造した中国機械工業集団傘下の中国一拖集団では、平均3分に1台の大型のタイヤ型トラクターがラインオフしている。記者はこのほど、中国一拖集団を訪れ、大型タイヤ型トラクター組み立てラインを取材した。中国一拖のスマート生産ラインは三つの際立つ特徴を備えている。一つ目は導入されている新技術と新プロセスが多い点だ。ロボットによる塗装、洗浄技術、特定のトルク設定技