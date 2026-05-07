唐沢寿明の愛車ポルシェ「356スピードスター」とは俳優として長年にわたり活躍を続ける唐沢寿明さん。クラシックカー愛好家としても知られており、愛車であるポルシェ「356 スピードスター」でラリーイベントに参加する姿がたびたび注目を集めています。一体どのようなモデルなのでしょうか。唐沢さんが所有するのは356 スピードスターの1954年モデルとみられます。【画像】超カッコイイ！ 「唐沢寿明」×「高級スポーツカー」