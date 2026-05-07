◆ 3試合連続の完封は球団60年ぶり阪神の郄橋遥人が先発し、3試合連続となる完封勝利を達成した。6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でも、その圧巻のピッチングに大きな注目が集まった。まず、谷沢健一氏は「ストレートの威力が素晴らしい」と評価。「上背は高くないが、ボールにしっかり角度がある。基本は低めを丁寧に攻めつつ、時折インハイを突いてくるといった配球で、コントロールの良さが際立ってい