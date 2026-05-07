◆ 球団OBの今江氏も苦言「今日もミスが多い」ロッテは6日、オリックスと対戦し0−3で敗れた。打線が5安打無得点とつながりを欠いた。苦手の京セラドームで6戦6敗を喫したロッテ。6日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「これはちょっと考え方なのだが、チャンスの時に全部低めのボール球に手を出している。やはりこういうときの考えってゾーンを上げるとか、ちょっと工夫がないなという感じがした