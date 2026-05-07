敵地・アストロズ戦に先発【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）ドジャースのタイラー・グラスノー投手は6日（日本時間7日）、敵地のアストロズ戦で「腰痛」のため緊急降板となった。1回1安打1失点だった。試合後、「ただの痙攣（けいれん）だ。そんなに深刻なことではない」と軽症を強調した。2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えた。2番手として左腕ドレイヤーがマウンドへ。敵地は騒然とな