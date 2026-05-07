日本代表への復帰が濃厚と見られていた３月シリーズで衝撃の選外となった30歳が、ついに５大リーグへ向かうことになりそうだ。田中碧所属のリーズが、スポルティングとの契約満了に近づくMF守田英正に関心を寄せているのは周知のとおりだ。移籍は実現に近づいているのかもしれない。ポルトガル『A Bola』の報道として、リーズ専門サイト『Leeds United News』が５月５日に伝えたところによると、守田のリーズ加入は「原則的