人気アニメ『クレヨンしんちゃん』の劇場版最新作『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』（7月31日公開）のゲスト声優が発表され、俳優の伊藤沙莉とお笑いコンビ・マユリカの出演が明らかになった。【画像】アフレコ時の写真やキャラクター画像など1992年のテレビアニメ放送開始以来、世代を超えて愛され続ける同シリーズ。劇場版は1993年の第1作から数え、本作で33作目を迎える。舞台は、秋田県の夏