タレントの野々村真（６１）が、イケオジな近影を披露した。６日までに自身のインスタグラムを更新し、ＮＨＫＥテレ「明日から使える金育ガイド」（月曜・後９時半）の出演を報告し、衣装を紹介した。淡いグリーンのニットが主役。おしゃれな重ね着コーデを見せた。ネット上では「Ｅテレ金育ガイドこんな番組あったのね。野々村真の髪…」と驚く声が。若々しい印象の強い野々村だが、今はすっかりシルバーヘアでダンデ