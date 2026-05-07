アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結をめぐり、イランが合意しなければ「以前より激しい爆撃が始まる」と警告しました。トランプ大統領は6日、SNSでイランが合意した場合、軍事作戦を終了すると表明した一方で、合意しなければ「爆撃が始まり、残念ながら以前よりはるかに激しく集中的に行われる」と警告しました。アメリカ・トランプ大統領：（Q.イランからの濃縮ウラン取得、どうお考えか？）我々はそれを手に入れる。