「スペースX」のロゴと、イーロン・マスク氏のイメージ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXが、米南部テキサス州で人工知能（AI）向け半導体工場に初期段階で550億ドル（約8兆6千億円）を投資する計画であることが6日、分かった。マスク氏が表明している「テラファブ」計画とみられ、追加投資を含む総投資額は最大1190億ドルに達する可能性があるという。建設予定