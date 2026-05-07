【連休明けは夏日続出】きょう（木）は連休明けで仕事や学校という方も多いかもしれません。北日本も含めて、全国的に25℃以上の夏日の地点が続出するでしょう。きのう（水）は過ごしやすかった関東などでも気温が上がりそうです。太平洋側を中心に蒸し暑さもアップしますので、暑さ対策は万全にしてください。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：23℃釧路：13℃青森：26℃盛岡：26℃仙台：23℃新潟：24℃長野