俳優の戸田恵梨香さん（37）と鈴木亮平さん（43）が、転職支援サービスの新CMに初出演。インタビューでは、“俳優以外で経験してみたい仕事”について明かしました。“俳優以外で経験してみたい仕事”について聞かれた戸田さんは、「学生の頃に美容師になりたいなと思ったことがあった」と明かし、「実際に美容院に行って髪の毛を切ってもらっている時に。ハサミさばきっていうんですか、あの手が本当に美しくて、キラキラして見え