「ジャーナル スタンダード レリューム（JOURNAL STANDARD relume）」が、ヒップホップバンド「トーキョー・ナンバーワン・ソウル・セット（TOKYO No.1 SOUL SET）」とのコラボレーションTシャツ（7700円）を5月中旬に発売する。現在、ベイクルーズ公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。【画像をもっと見る】今回のコラボでは、トーキョー・ナンバーワン・ソウル・セットのアーカイヴフォトをフロントに配した2デ