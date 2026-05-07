◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月6日アナハイム）村上宗隆内野手（26）が所属するホワイトソックスのチェース・マイドロス内野手（25）が、デーゲームで痛恨の「ポトリ」をしてしまい、2回の大量5失点に絡んだ。1−4の2死三塁でトラウトが高く打ち上げた内野への飛球。二塁手のマイドロスが捕球体勢に入ったが、途中で太陽の強い日射しと重なり打球を見失ってしまい、グラブを差し出しながらも腰砕