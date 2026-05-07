プロ野球セ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。ヤクルトは初回に並木秀尊選手の先頭打者弾などで2点を先制すると、6回にも内山壮真選手の2号ソロなどで得点を重ね、巨人先発の竹丸和幸投手から7回5得点。投げては先発・山野太一投手がリーグトップとなる5勝目を挙げました。広島は3回に菊池涼介選手の1号3ランで先制すると、5回にも一挙5得点を記録し、計11安打10得点。先発・栗林良吏投手がDeNA打線を制圧し、7回無失点で