京都・南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕していた父親を殺人の疑いで再逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、京都・南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）です。安達容疑者は2026年3月23日、南丹市内の駐車場のトイレで、小学5年だった息子の結希さん（当時11）の首を絞め付けるなどして殺害した疑いが持たれています。結希さんは、行方がわからなくなったとして大規模な捜索が行われ