唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第5話が6日に放送され、『101回目のプロポーズ』の名シーンが“再現”されると、ネット上には「まさか！あの名シーンがwww」「違うそうじゃないw」「予想外の流れだったw」などの声が集まった。【写真】光（唐田えりか）と婚約者の音（伊藤健太郎）『102回目のプロポーズ』第5話より『101回