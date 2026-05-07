恋愛や結婚は、相手をどう見るかで未来が大きく変わるもの。今回紹介するのは、筆者の友人Aから聞いた話です。Aの夫には過去に婚約破棄された経験がありました。ところが、その婚約者の正体が思いもよらない人物だったのです。 夫の過去の婚約者は、まさかの“元同僚” Aと夫の出会いは合コンでした。同じ地域に住んでいたこともあり意気投合し、交際を経て結婚することに。 結婚後、夫は過去に婚約破棄されたことがあ