米ケーブルニュースネットワーク「ＣＮＮ」創設者であるテッド・ターナーさんが６日（日本時間７日）、米フロリダ州タラハシー近郊の自宅で死去した。これを受けて、ターナー氏の元妻でハリウッド女優のジェーン・フォンダ（８８）が日本時間７日にインスタグラムを更新。長文で元夫をしのんだ。フォンダは「テッドに対する私の第一印象彼は、見事なほどハンサムで、深くロマンチック、そして豪快な海賊のように私の人生に