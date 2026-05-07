なぜローマ帝国はハイパーインフレで自壊したのか。そして日本でも起きる可能性はあるのか。トルコ出身のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏のインタビューを「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より一部抜粋し、見通しを尋ねた。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】この記事の画像をすべて見る◆◆◆マネーは人類「20万年」の歴史の中でも新しい発明――昨年10月に上梓された新著『エブリシング・ヒス