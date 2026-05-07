〈物価150倍のハイパーインフレはなぜ起きたのか？ローマ帝国を崩壊させた現代の日本にも通じる“病理”の正体〉から続くAIブームはいつ終焉を迎えるのか？指数をけん引し続けるエヌビディアの株価は“バブル”なのか？エミン・ユルマズ氏のインタビューを文春MOOK「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」より一部抜粋し、過去の歴史を踏まえた見解を聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）【画像】この記事の写