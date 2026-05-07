香港映画界を代表する2人の喜劇俳優、ダヨ・ウォン（『毒舌弁護人〜正義への戦い〜』）とマイケル・ホイ（「Mr.Boo! ミスター・ブー」シリーズ）が32年ぶりに共演。香港映画興収歴代1位となる大ヒットを記録し、香港電影金像奨で5部門受賞、米アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表にも選出された話題作の公開を前に、同作のアンセルム・チャン監督にリム・カーワイ氏がインタビューした。【画像】香港コメディ映画の「新旧2大巨