欧州チャンピオンズリーグで決勝進出を決め、喜ぶパリ・サンジェルマンの選手たち＝6日、ミュンヘン（AP＝共同）【ミュンヘン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は6日、ミュンヘンで準決勝第2戦の残り1試合が行われ、昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）がアウェーで過去6度優勝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と1―1で引き分け、2戦合計6―5で決勝に進んだ。初優勝を目指すアーセナル（イングランド）