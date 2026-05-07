▽20分1本荒井優希、●鈴木志乃（9分50秒片エビ固め）上福ゆき○、凍雅※フェイマサー東京女子プロレスは6日、茨城・つくば国際会議場多目的ホールで「BACKTOTHEHIVE〜鈴芽地元凱旋興行〜」を開催した。プリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希は6・7後楽園ホールで挑戦を受ける上福ゆきとの初の前哨戦で敗退。タイトル戦のために「アンチエイジング」対策に臨む意向を示した。5・4後楽園で遠藤有栖を破り、2度