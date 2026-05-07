大西洋に停泊中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、スペインの保健相はクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。一方、カナリア諸島自治州の知事は受け入れに反対しています。スイス政府は6日、クルーズ船から降りて帰国した男性1人のハンタウイルス感染を確認し、病院で治療中だと発表しました。これを受けWHO（世界保健機関）は、感染確認が3人、疑い例が5人の合わせて8人