5か国の艦艇による壮観な編隊航行の様子が公開防衛省・統合幕僚監部は、多国間共同訓練「バリカタン26」で日本を含む5か国の艦艇が編隊航行を行う様子を2026年4月30日に公式Xで公開しました。【画像】壮観！これが「5か国の艦艇の編隊航行」の様子です「バリカタン26」は2026年4月20日（月）から5月8日（金）までの間、フィリピンで実施されています。参加国は日本のほか、フィリピン、アメリカ、オーストラリア、カナダ、フラン