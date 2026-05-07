ヒルトンは、「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」を4月1日に開業した。建物は地上12階建て。客室は11タイプ全306室で、35平方メートルのゲストルームや専用バルコニー付きのデラックスルーム、102平方メートルのスイートルームなどを設ける。スイートルームは5タイプ全20室で、リビングとベッドルームを分けた設計とし、専用バルコニーを備える。館内にはオールデイダイニング「ザ・マーサンズ・ビーチハウス」、グリルレ