今井の完全復活への道のりは予想以上に険しそうだ(C)Getty Images右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）入りしているアストロズの今井達也が、現地時間5月5日、マイナーで2度目のリハビリ登板に臨んだ。メジャー復帰へ向けての貴重なアピールの機会だったが、3イニングで5つの四球を出すなど、またも課題が残る結果となってしまった。メジャー公式サイト『MLB.com』が日本人右腕のピッチングをレポートしている。【動画】え？逆方