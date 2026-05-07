アメリカとイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は6日、アメリカがイランとの戦闘終結に向けて1ページの覚書を準備し、合意に近づいていると報道しました。覚書は14項目で、イランが核濃縮の一時停止を約束することや、アメリカがイランへの制裁や資産凍結を解除することが含まれるとしています。アメリカとイランの双方が戦闘の終結を宣言したうえで、30日間