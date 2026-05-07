◇インターリーグドジャース12―2アストロズ（2026年5月6日ヒューストン）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が6日（日本時間7日)のアストロズ戦に先発したが、2回の投球練習中に体の異変を訴え、緊急降板した。球団は、腰痛での降板と発表した。初回はマシューズに先頭打者弾を打たれたが、続くアルバレスを見逃し三振に仕留め、通算1000奪三振を達成。さらにパレデスからも三振を奪った。しかし、2回の投球