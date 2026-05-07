◇プロ野球パ・リーグ 西武 10-2 ソフトバンク(6日、ベルーナドーム)18安打10得点と打線が爆発した西武が、3カード連続でソフトバンクに勝ち越しました。10-1と大量リードで迎えた最終回、西武はこの日1軍に登録したドラフト4位ルーキーの堀越啓太投手を4番手に送り出します。1点を失ったものの、西口監督は「堂々とマウンド上で投げてましたし、相手バッターとしっかり勝負できていた」と評価しました。今後については「お試しと