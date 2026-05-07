◆ 大関が12安打8失点と大炎上今江氏「ソフトバンクの投手陣がこんなに大量点を一気に取られるとは…」ソフトバンク・大関友久が6日、西武戦に先発登板。2回に満塁弾を含む9打数連続安打を浴び、5回92球・12安打8失点で降板した。スチュワート・ジュニア、徐若熙に続きファーム再調整となった大関。6日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「ローテーションに6人投手がいて、3人が二軍調整になって