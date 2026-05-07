●アストロズ2−12ドジャース○＜現地時間5月6日ダイキン・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースが14安打12得点で大勝。アンディ・パヘス外野手（25）がキャリア初の1試合3本塁打を記録した。カード勝ち越しを懸けた3戦目。先発タイラー・グラスノーは初回の先頭打者マシューズにいきなり4号先制ソロを浴びるも、続く2番アルバレスを見逃し三振に仕留め、通算1000奪三振を達成。打線が同点に追い付いて2回表のマウンド